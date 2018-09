“Incontro con Venetex” al Fenice Green Energy Park

L’”Incontro con Venetex” si terrà mercoledì 26 settembre alle ore 18.30 presso la sede della fondazione Fenice Green Energy Park.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino Venetex.net; approfondire come funziona il Circuito e la moneta complementare che lo contraddistingue; capire quali sono i vantaggi offerti ad imprese e professionisti del territorio. Ovviamente saranno ben accette domande ed interventi da parte dei presenti.

Al termine della conferenza sarà offerto un buffet preparato da alcuni aderenti Venetex. Per partecipare basta iscriversi alla seguente pagina: https://www.circuitovenetex.net/eventi/incontra-venetex-a-padova

VENETEX supera i 500 aderenti e raggiunge i 4 milioni di transato

Continuano a crescere rapidamente i numeri di Venetex.net, il Circuito di Credito Commerciale® del Veneto, uno strumento di pagamento e di credito parallelo e complementare a quelli tradizionali, nato per sostenere l’economia reale e le produzioni locali

A poco più di due anni dall’accensione della piattaforma (1 luglio 2016) sono già più di 500 le aziende e gli studi professionali aderenti che, a fine luglio, hanno raggiunto un valore di scambi tra loro pari a 4 milioni di Venetex (1 Venetex = 1 Euro). Nei primi 6 mesi del 2018 gli scambi tra aderenti al circuito sono quasi triplicati rispetto allo stesso periodo del 2017. E gli scambi in Venetex rappresentano al 100% PIL, economia, fatturati di imprese del territorio, che con questo strumento stanno costruendo tra loro un efficace mercato locale aggiuntivo rispetto al mercato tradizionale euro.

“Siamo orgogliosi di festeggiare questo traguardo. Due anni fa – sottolinea Francesco Fiore Amministratore Delegato di Venetex - immaginare che così presto avremmo già creato una comunità di 500 imprese e imprenditori veneti pronti a scambiarsi fatturato aggiuntivo tra loro sul territorio pagandosi in Venetex, appariva un traguardo lontano. Ed invece abbiamo superato i nostri obiettivi iniziali. Anche l’economia locale ha bisogno si strumenti digitali innovativi e moderni per valorizzare il suo potenziale inespresso e Venetex, insieme ai 12 circuiti di credito commerciale regionali della rete Sardex, è un’esperienza di sostegno alla ‘local economy’ che non ha precedenti.”

Cosa è Venetex.net

Venetex.net, il Circuito di Credito Commerciale® del Veneto nato dalla collaborazione fra Sardex, VeNetWork ed un gruppo di piccoli imprenditori e professionisti, ha l’obiettivo di fare rete fra le imprese del territorio, erogare servizi di promozione ad alto valore aggiunto e fornire alle imprese ed ai professionisti del Veneto strumenti di pagamento e di credito paralleli e complementari a quelli tradizionali, per sostenere l’economia reale e le produzioni locali.

Attraverso l’implementazione di un sistema di conti online e l’utilizzo di una “moneta” digitale locale, il Circuito offre la possibilità ad imprese e professionisti di finanziarsi reciprocamente, senza interessi, e di trasformare la propria capacità produttiva inespressa in liquidità supplementare, utile a sostenere parte delle proprie spese correnti, operare investimenti e, tramite l’apertura di conti personali, effettuare anche parte delle proprie spese personali.

Il funzionamento è semplice: aziende grandi e piccole, imprese, professionisti, partite Iva, attività commerciali, studi professionali, associazioni, cooperative, possono iscriversi al Circuito versando una quota annuale commisurata al proprio fatturato. Per ognuno di loro viene aperto un conto corrente in Venetex (1 Venetex equivale ad 1 Euro) presso la camera di compensazione del circuito. Ad ogni iscritto viene accordato uno scoperto di conto entro determinati limiti e, attraverso questa disponibilità, lo stesso può effettuare acquisti presso altri iscritti alla rete. Ad ogni acquisto il conto dell’acquirente viene addebitato per un ammontare pari al prezzo di vendita del bene/servizio acquistato, senza alcun interesse o commissione; viceversa il conto del fornitore viene accreditato, in tempo reale, per un pari importo. I saldi complessivi della camera di compensazione sono sempre pari a zero; per questo motivo il circuito non ha bisogno di riserve. Le aziende che evidenziano un saldo negativo possono portare a pareggio il proprio conto semplicemente effettuando vendite presso altre aziende aderenti al circuito. Allo stesso modo le aziende con saldo attivo possono trasformare in beni e servizi i crediti Venetex accumulati facendo acquisti presso le altre imprese iscritte. Questo grazie alla piattaforma tecnologica fornita da Sardex, che gestisce i conti correnti in Venetex e gli scambi commerciali nel circuito. Già adesso sono stati acquistati in Venetex, ad esempio, automobili, biciclette elettriche e beni alimentari; sono state pagate ristrutturazioni edilizie; sono stati sottoscritti atti notarili.

