“Incrollabili”, presentazione del libro al Museo Nazionale dell'Internamento

Promosso dall'Associazione Nazionale ex Internati nei Lager Nazisti - Federazione Provinciale di Padova con il patrocinio del Comune di Padova

Presentazione del volume

Incrollabili

La Resistenza degli ufficiali italiani

nel Lager di Hammerstein

di Gastone Gal



Sabato 28 settembre 2019 | ore 21

Museo Nazionale dell'Internamento

Viale dell'Internato Ignoto 24 | Padova

Intervengono

Carlo Fumian | direttore del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, Università di Padova

Filippo Focardi | docente di Storia contemporanea, Università di Padova

Letture di Giacomo Vallozza | Teatro del Paradosso

Sarà presente l'autore

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

Il Museo sarà aperto dalle ore 20 per eventuali visite

per informazioni: tel. 049 8033041

anei.padova@gmail.com

Il libro

Pubblicare diari, memorie o epistolari di guerra o di prigionia non costituisce più una novità assoluta: ogni anno il numero cresce e tuttavia, sebbene si tratti spesso di esperienze di grande valore storico, la prospettiva tende sempre a restare individuale. La novità del saggio non risiede solo nelle vicende narrate o nei materiali utilizzati, diversi inediti o comunque poco conosciuti, ma nella ricostruzione del tessuto connettivo delle relazioni personali tra i diversi ufficiali Internati Militari Italiani (IMI) che condivisero l’esperienza della prigionia dopo l’8 Settembre 1943 nel campo di concentramento di Hammerstein in Prussia orientale (oggi Czarne, in Polonia).

Da questo quadro particolareggiato, attraverso la comparazione e l’analisi delle pagine scritte dai protagonisti, si comprende il sofferto processo di elaborazione della scelta di ‘non collaborare’, di non aderire alla Repubblica di Salò, dando vita alla «Resistenza senza armi», pagina ancora poco conosciuta in Italia.

L'autore

Gastone Gal (Padova, 1948) è figlio di Aldo, uno degli ufficiali internati ad Hammerstein. Laureato in Filosofia, ha insegnato Italiano e Storia negli istituti di scuola media superiore delle province di Padova e Vicenza. Collabora nella gestione del Museo Nazionale dell’Internamento di Terranegra ed è vicepresidente nazionale dell’Associazione Nazionale Ex Internati.

Info web

