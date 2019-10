Indagine con delitto al Castello del Catajo la sera dell'assassinio di Lucrezia

Nella sera in cui ricorre l’anniversario della morte di Lucrezia Obizzi, la marchesa padovana assassinata nella notte del 15 novembre 1654, in un percorso interattivo con gli attori di Zagreo si tenterà di indagare l’efferato caso di cronaca nera, considerato il più spietato del ‘600 veneto, e la nascita della leggenda del suo fantasma, per rivivere situazioni ed atmosfere misteriose.

Alla fine dell’attività una guida del castello svelerà la vera storia e si concluderà la serata con un calice di vino della storica cantina Mincana Dal Martello.

Appuntamento il 15 novembre 2019 al Castello del Catajo.

Informazioni e contatti

Su prenotazione a info@castellodelcatajo.it

Ingresso, attività con degustazione di 1 bicchiere di vino: 17 euro a persona. L’evento non è da considerarsi un aperitivo.

Web: http://www.castellodelcatajo.it/evento/la-sera-dellassassinio-di-lucrezia-indagine-con-delitto/