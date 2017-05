"Industria 4.0: rivoluzione industriale e professionale" FOIV al Galileo festival al Bo

La FOIV Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto organizza, nella giornata di apertura del prestigioso Galileo Festival, manifestazione internazionale dedicata ai temi dell'innovazione, il convegno "Industria 4.0: rivoluzione industriale e professionale".

L’evento, che avrà luogo giovedì 11 maggio dalle ore 15 alle ore 16.30 a Padova in Aula Nievo, al Palazzo del Bo, è organizzato in collaborazione con l'Università di Padova e Confindustria Veneto.

GALILEO FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE 2017 A PADOVA

“Senza il contributo degli ingegneri non possono esserci innovazione e sviluppo – dichiara il presidente della FOIV ing. Gian Pietro Napol –. Per questo la nostra Federazione si è ritagliata uno spazio nel pomeriggio di giovedì 11 maggio, dove trattare il tema dell’industria 4.0 con gli stakeholder del settore”.

“L’obiettivo del convegno – spiega il vicepresidente della FOIV e referente dei Gruppi di Lavoro per il settore industriale ing. Andrea Falsirollo – è fare il punto sul Piano nazionale Industria 4.0, valutarne lo stato di avanzamento nelle imprese, analizzare le ricadute sull'economia e la società del Veneto e, non da ultimo, quali figure professionali rimarranno e quali figure professionali ne scaturiranno dalla nuova rivoluzione industriale”.

A questo proposito interverranno il sottosegretario all’Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta; Annalisa Magone, giornalista e presidente di Torino Nord Ovest, centro di ricerca che si occupa di imprese, lavoro e innovazione e autrice di "Industria 4.0. Uomini e macchine nella fabbrica digitale"; Stefano Miotto, responsabile per le politiche Industriali, la Ricerca e l’Innovazione di Confindustria Veneto; prof. Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese dell’Università di Padova; ing. Andrea Falsirollo, vice presidente degli Ingegneri del Veneto per il settore industriale; Renato Mason, segretario della CGIA di Mestre; Roberto Boschetto, vice presidente vicario di Confartigianato Imprese Veneto; Jari Ognibeni, fondatore di Industrio, primo acceleratore di startup per hardware.

Agli Ingegneri che parteciperanno ai tre eventi previsti dalle ore 15 alle ore 19.15 di giovedì 11, ovvero “Industria 4.0: rivoluzione industriale e professionale" ore 15 - 16.15 in Aula Nievo, “La sindrome di Eustachio. Storia italiana delle scoperte dimenticate” ore 16.30 – 17.45 in Aula Magna e “Intervista con il robot” ore 18 - 19.15 in Aula Magna, saranno riconosciuti 3 CFP. Si precisa che ciascun evento avrà una propria allocazione e sarà necessaria l’iscrizione a ciascuno dei dibattiti.