Presentazione del libro "L'inferno di Ponte di Nanto. Il dramma di Stacchio e Zancan"

Il comune di Pontelongo - Assessorato alla Cultura invita la cittadinanza, venerdì 12 maggio alle ore 21 a villa Foscarini, alla presentazione del libro "L'inferno di Ponte di Nanto".

Il libro, scritto dal capo della squadra mobile veneziana Paolo Citran, racconta com'erano e come sono cambiate le vite del benzinaio Graziano Stacchio e del gioielliere Robertino Zancan dopo la rapina in gioielleria avvenuta il 3 febbraio 2015.

I FATTI

Quel giorno, dal vicino distributore, Stacchio, il benzinaio, vede la rapina in corso e interviene imbracciando un fucile per difendere la commessa di Zancan.

I rapinatori gli sparano col mitra, ad altezza d'uomo.

Stacchio risponde al fuoco, mirando alle gambe, e ferisce un malvivente che poco più tardi muore. Stacchio finisce indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

A giugno arriva l'archiviazione.

INTERVENTI

Nel corso della serata interverranno:

Edoardo Battisti, assessore alla cultura

Paolo Citran, autore del libro

Carlo Mazzanti, editore

Linda Talato, corrispondente de "La Piazza del Piovese"

Sarà presente in sala anche Franco Birolo, tabaccaio di Civè che visse una vicenda simile venendo accusato di eccesso colposo di legittima difesa e poi assolto.