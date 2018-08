Inaugura l’info-point di villa Draghi: tante attività naturalistiche sui colli Euganei 

Un info-point al servizio di tutti coloro che vogliono informazioni di tipo naturalistico o escursionistico per visitare i colli Euganei. Questa la proposta nata dalla collaborazione tra il Comune di Montegrotto Terme e la cooperativa A perdifiato, che da qualche mese ha in gestione il rustico ai piedi di villa Draghi.

L'inaugurazione

Sabato 1 settembre ci sarà una grande festa per presentare i servizi della cooperativa. Alle 17, con partenza dal rustico di via Fermi è in programma una cicloescursione.

Per la partecipazione o la prenotazione delle bici inviare una mail a info@aperdifiato.com o chiamare il 333.6549391.

Seguirà, alle 19, la presentazione delle attività della cooperativa. L’assessore allo Sport, Pier Luigi Sponton, illustrerà convenzione con l'amministrazione comunale di Montegrotto Terme.

Dalle 21 alle 23 ci sarà una lotteria gratuita che avrà per premi le attività sportive e ricreative della cooperativa A perdifiato.

Tutte leattività offerte

La cooperativa A perdifiato ha vinto in bando regionale Por-Fesr per interventi destinati a nuove imprese naturalistiche con il progetto “Play the Nature”, che prevede attività di accompagnamento sui sentieri naturalistici dei colli Euganei, noleggio di tende sospese come case sugli alberi, noleggio di biciclette a pedalata assistita e a pedalata muscolare, servizio di bike shuttle e audioguida per smartphone per accompagnare le persone sui sentieri dei Colli.

Visto l’interesse del progetto per la valorizzazione del territorio, l’amministrazione di Montegrotto Terme ha deciso di affidare alla cooperativa il rustico ai piedi di villa Draghi, nell’ambito di un progetto di riqualificazione di quel luogo, che prevede altre iniziative per i prossimi mesi. La cooperativa si occupa dell’apertura di un punto informazioni di tipo naturalistico ed escursionistico, dell’organizzazione di escursioni naturalistiche per le scuole e i cittadini di Montegrotto, e della pulizia del rustico, degli annessi, e s del percorso ad anello intorno alla villa.

Gallery