“Quando l’informazione fa male alla salute”, convegno sui danni della disinformazione

Il comitato etico AltaVita-Ira organizza un convegno di approfondimento sull’impatto delle fake news sulla salute delle persone in programma il 16 marzo alla sala polivalente di via Beato Pellegrino dalle ore 16.30.

La diffusione di notizie poco o per niente verificate, non di rado prive di fondamento, può alimentare aspettative ingiustificate e favorire pratiche dannose per il paziente ed i suoi familiari.

Il convegno prende in esame i meccanismi attraverso i quali l’informazione diventa disinformazione e propone alcune indicazioni operative per il consumo critico delle notizie.

Evento con il patrocinio del comune di Padova.

Programma

ore 16.30 saluti delle Autorità,

ore 16.45 “La valenza etica del problema: tra informazione e deformazione della notizia” - dott. don Renzo Pegoraro,

ore 17 “Informarsi con cautela: dalla rete alla nuvola” - prof.ssa Paula De Wall,

ore 17:20 “La visione sul campo dal punto della medicina territoriale” - dott. Stefano Bellon,

ore 17:40 “Strategie di manipolazione e criteri di difesa per una corretta informazione sulla salute” - dott. Francesco Jori,

ore 18 discussione con il pubblico,

ore 18.45 conclusioni.

Informazioni

AltaVita Istituzioni riunite di assistenza - Ira

piazzale Mazzini, 14

049.8241504 - 8241508

segreteriagenerale@altavita.org

www.altavita.org