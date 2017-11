Convegno “Infrastrutture verdi e agricoltura urbana” all’ufficio Informambiente

Il Comune di Padova organizza il convegno “Infrastrutture verdi e agricoltura urbana: interventi per l’adattamento a Nord-Est”, realizzato in occasione della visita/studio dei partner del progetto Ugb, che sta lavorando nell’individuazione di un metodo comune per migliorare la pianificazione e gestione degli spazi verdi urbani.

Durante il convegno viene presentato anche il progetto Life Veneto Adapt, di cui il Comune di Padova è capofila.

Ingresso libero previa comunicazione della propria presenza.

Programma

ore 9 - Registrazione.

ore 9.15 - Introduzione: saluti istituzionali - Chiara Gallani, assessore all’Ambiente.

ore 9.30 - Progetto Urban Green Belts. La gestione del verde urbano partecipata - Daniela Luise.

​ore 9.45 - Superare l’ottica normativa: Veneto Adapt, collaborazione e governance come via all’adattamento - Mattia Bertin.

​ore 10 - Linee Guida per l’Adattamento di Padova - Francesco Musco.

Lezioni per l’adattamento:

ore 10.30 - Le infrastrutture verdi come strumento di adattamento - Goffredo La Loggia.

ore 11.30 - Agricoltura urbana come strategia di adattamento - Viviana Ferrario.

​ore 12.30 - Servizi ecosistemici e gestione del verde urbano - Paolo Semenzato.

​ore 14.30 - Presentazione dell’area di workshop.

ore 15 - Workshop: infrastrutture verdi e agricoltura urbana nell’adattamento di Padova: l’area del Basso Isonzo.

Tre gruppi di lavoro con lo stesso tema: l’analisi dello stato corrente e la proposta di strategie legate a infrastrutture verdi e agricoltura urbana per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la rigenerazione urbana dell’area Basso Isonzo di Padova.

Tre gruppi di lavoro con lo stesso tema: l’analisi dello stato corrente e la proposta di strategie legate a infrastrutture verdi e agricoltura urbana per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la rigenerazione urbana dell’area Basso Isonzo di Padova. ore 17 - Presentazione dei risultati dei tre gruppi e discussione.

ore 17.45 - Chiusura e saluti finali.

Ingresso

Ingresso libero, previa comunicazione della partecipazione inviando una email a venetoadapt@comune.padova.it.

Informazioni

Informambiente - Settore Ambiente - Comune di Padova

Luogo via Dei Salici, 35 (Guizza) - 35124 Padova

Telefono 049 8205021

Fax 049 8237527

Orario martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

Email informambiente@comune.padova.it

Responsabile del procedimento dott. Patrizio Mazzetto, delegati: Daniela Luise, Chiara Beltramin

Sostituto del responsabile del procedimento dott. Patrizio Mazzetto

Sito web www.padovanet.it

Social Informambiente Padova - Laboratorio di educazione ambientale