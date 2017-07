Evento inserito nel programma 2017 della Rassegna Padova Palcoscenico estate, organizzata dall'Assessorato alla Cultura con il supporto di MAT-Mare Alto Teatro Associazione culturale.

“Ingannati” teatro alla Loggia e Odeo Cornaro il 27 luglio.

Dal progetto “La terra di Handala”

Narramondo Produzioni Teatrali

INGANNATI

Racconto palestinese, storia di immigrazione

tratto da libro “Uomini sotto il sole” di Ghassan Kanafani

di e con Nicola Pannelli

collaborazione alla regia Carlo Orlando

elementi scenici Pietro Pannelli

Lo spettacolo: Scritto nel 1961, Uomini sotto il sole, il più famoso romanzo della letteratura araba contemporanea, racconta la storia di tre emigranti clandestini che, chiusi dentro un'autocisterna che dovrebbe portarli in Kuwait verso la ricchezza, vi muoiono soffocati durante una sosta nel deserto.

Nicola Pannelli. Nato a Como il 26 maggio 1966. Diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1991. Tre anni di canto lirico presso il conservatorio di musica "Niccolò Paganini" di Genova. In teatro ha lavorato principalmente con Cristina Pezzoli, Valerio Binasco e Marco Sciaccaluga; ha lavorato e lavora con il Teatro Stabile di Genova a partire da Anna Laura Messeri e poi con Benno Besson, Massimo Mesciulam, Marco Sciaccaluga, Guido De Ponticelli, Vittorio Gassman, Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani, per il Centro Teatrale Bresciano con Massimo Castri per il Teatro Stabile del Veneto con J.Lassalle e con Giuseppe Emiliani, con il Teatro Stabile di Bolzano con Fausto Paravidino. Ha fondato la Compagnia Narramondo, che è stato ed è il luogo di ricerca sulla tragedia contemporanea, sulla memoria e sulla resistenza. Ha lavorato anche per il cinema (1999 Fandango Il partigiano Jonnhy regia Guido Chiesa; 2004 Fox and

Gould “Keawe” regia di Valerio Binasco) e la televisione (2000 Love and War in the apennines regia di J.K Harrison).



