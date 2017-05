Ingresso gratuito al Museo del Precinema

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1418713551484867

Prima giornata nazionale dei piccoli musei



Gli obiettivi della giornata nazionale dei piccoli musei sono quelli di far conoscere il vero volto dei piccoli musei, la loro importanza, il loro ruolo, e le loro specificità.

Nei piccoli musei la prima risorsa sono i visitatori, chi ci lavora, chi cura le collezioni, chi ha aperto il museo e i residenti che si identificano con esso.

In questa occasione il Museo del Precinema offre l’ingresso gratuito e una cartolina come gadget e ricordo della visita.



Vi aspettiamo il giorno 18 giugno dalle ore 10 alle ore 15!