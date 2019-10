"Inviti a Palazzo": ingresso gratuito e visite guidate a Palazzo Donghi Ponti

Anche quest’anno Intesa Sanpaolo aderisce a Invito a Palazzo, l’iniziativa promossa da ABI per l’apertura al pubblico dei palazzi storici delle banche italiane, prevista sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 19. A Padova verranno aperte le porte di Palazzo Donghi Ponti in Corso Garibaldi, 22/26. L’Edificio è stato progettato da Daniele Donghi nel 1913, edificato sull’asse viario strategicamente destinato ad accogliere le sedi rappresentative delle maggiori forze economiche cittadine, è stato ampliato da Gio Ponti nel 1961-64.

Gli orari e le visite

Sia l’architettura, trionfale nell’uso dell’ordine gigante nella facciata principale e più discreta verso Piazza Eremitani, sia i cicli decorativi interni, immagini gioiose di gusto Liberty di Giovanni Vianello, affidano alle forme dell’arte messaggi inneggianti alle virtù del risparmio e del lavoro. Sono previste ogni ora visite guidate gratuite per singoli o gruppi (massimo 25 persone per volta). Orario visite: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. È gradita la prenotazione telefonica ai numeri 049.6537644, 049.6539904 (orario ufficio) o via email a: ctps-eventi@intesasanpaolo.com, fino al 3 ottobre.

La manifestazione

A ciascun partecipante sarà donato un astuccio dedicato al Barbiere di Siviglia di Rossini della collana multimediale Vox Imago, produzione culturale realizzata da Intesa Sanpaolo. L’adesione a Invito a Palazzo conferma il profondo legame che unisce Intesa Sanpaolo al territorio in cui opera e con cui vuole condividere il proprio patrimonio di arte e storia. Giunta alla XVIII edizione, Invito a Palazzo ha saputo di anno in anno rinnovarsi, ampliando il numero di istituti e di palazzi coinvolti e arricchendo la tradizionale visita con eventi e attività collaterali. Anche quest’anno partecipano la Banca d’Italia, che apre le porte di Palazzo Koch, e le fondazioni di origine bancaria coordinate da Acri, con numerose prestigiose sedi in varie città del Paese. La manifestazione è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e si avvale del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.