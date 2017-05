Innovation Ambassador: l’esperienza diventa innovazione a Palazzo Moroni

Salute digitale, innovazione, servizi, persone: sono questi i temi protagonisti dell’evento organizzato dall’Associazione Alumni dell’Università di Padova e Unismart Padova Enterprise. L’appuntamento - venerdì 12 maggio, alle 18, in Sala Paladin di Palazzo Moroni – fa parte del calendario culturale del Galileo Festival e vuole creare un momento di incontro e di confronto dedicato all’innovazione, alla divulgazione scientifica e al rapporto tra ricerca e impresa.

L’evento è l’occasione in cui la rete di persone dell’Associazione Alumni dell’Università di Padova e la rete di aziende di Unismart Padova Enterprise possono incontrarsi e confrontarsi in un momento di vero networking dove tutti sono invitati a condividere opinioni e idee.

Ad aprire l’evento saranno Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi di Padova, e Andrea Vinelli, Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova. La parola poi passerà ai keynote speaker chiamati a riflettere e a far riflettere su alcuni concetti chiave che spiegano oggi che cosa significa fare innovazione.

DETTAGLI

Innovation Ambassador: l’esperienza diventa innovazione

Venerdì 12 maggio a Palazzo Moroni

Trattamenti riabilitativi: il “gaming” diventa un’opportunità.

Federico Piron, Ceo di Khymeia Group, azienda che si occupa di tecnologie dedicate al recupero funzionale neurologico, parlerà di un tema che solo di recente ha iniziato a imporsi all’attenzione dei sistemi sanitari internazionali, la riabilitazione. L’allungamento della vita media, infatti, unitamente al miglioramento delle tecniche di sopravvivenza, ha condotto la popolazione, in particolare quella anziana, a richiedere adeguati trattamenti riabilitativi. La domanda è notevolmente superiore alla possibile risposta da parte delle strutture sanitarie, pertanto l’innovazione tecnologica gioca un ruolo cruciale nell’affrontare la problematica. E in un immaginario gesto di solidarietà inconsapevole da parte delle generazioni più giovani verso quelle più anziane, le logiche del “gaming” rappresentano una consistente fonte di ispirazione.

Se l’innovazione tecnologica sembra stia accelerando, è perché lo sta facendo davvero.

Francesco Nalini, Direttore Generale di Carel, si misura invece con un punto di vista inedito. L’innovazione, infatti, non sta progredendo in modo lineare, come siamo abituati a pensare, ma in modo esponenziale: sta portando all’aumento delle possibilità tecnologiche di migliaia di volte nel giro di pochi anni, a costi sempre più bassi. Questo sta avvenendo in diversi ambiti, dalla potenza di calcolo alla genetica, dall’energia alla quantità di dati raccolti e utilizzati mediante l’intelligenza artificiale. Questi ambiti, inoltre, spesso convergono, portando a cambiamenti sempre più veloci a livello economico e sociale. Abbiamo quindi di fronte importanti sfide, ma anche grandissime opportunità!

Digitalizzazione è sempre innovazione o qualche volta è solo efficientamento?

Di nuove tendenze nella filiera distributiva parlerà invece Sergio Novello, oggi Presidente e Amministratore Delegato di Sonepar Italia e prima in De Longhi, Carrier, Jacuzzi e BFT. È indubbio come la digitalizzazione stia progressivamente ridisegnando le nostre modalità di acquisto. Le nuove tecnologie offrono grandi opportunità, ma anche qualche difficoltà di gestione e adattamento. L’integrazione dei processi digitali sembra essere più accettata nel retail (B2C, business to consumer) soprattutto dalle persone under 35 (i “millennials”), mentre qualche resistenza si riscontra ancora in target più maturi e nella distribuzione professionale, per natura un po’ più avversa al rischio. Qual è lo stato dell’arte? Quali sono alcuni dei trend da conoscere? Come gestire l’innovazione nel canale B2B (business to business)?

L’innovazione dei processi e Industry 4.0 nell’industria manifatturiera

Il Presidente e amministratore delegato MEVIS spa, nonché Presidente del CUOA, Federico Visentin, focalizzerà il suo intervento sulle aziende manifatturiere e cercherà innanzitutto di evidenziare come l’innovazione dei processi produttivi in atto nelle nostre aziende non sia tanto determinata dagli stimoli governativi, per la cosiddetta Industry 4.0, quanto piuttosto dalla necessità di competere su mercati globali. Questa forma di innovazione dei processi non si sta rivelando come una questione meramente “tecnologica”. Sta, infatti, determinando un’altrettanta importante riorganizzazione all’interno delle imprese che passa attraverso un deciso rinnovamento delle relazioni con chi in azienda lavora. Le persone, quindi, rimangono centrali nella vita aziendale e un ruolo sempre più determinante avrà la formazione, volta a coprire oltre agli aspetti più tecnici, anche la capacità di gestire i processi di innovazione.

Programma:

h 18 Accesso e registrazioni

h 18.10: Saluti istituzionali

h 18.20: “Le parole dell’innovazione”: Federico Piron -”Health Care Innovation, una sfida da vincere” #E-Health Francesco Nalini - “L’innovazione a velocità esponenziale: sta succedendo ora, siamo pronti?” #Sustainability Sergio Novello - “Scenari evolutivi e tendenze nella distribuzione B2B e B2C2” #Service Federico Visentin - “Quale l’impatto dell’innovazione dei processi nell’industria manifatturiera” #People

h.19: “Dialogo sull’innovazione” tra pubblico e relatori, modera Gianni Dal Pozzo - Vice Presidente Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova h 19.30: Aperitivo di networking c/o Chiostro di Palazzo Moroni h 20.30: Termine evento

