Incontro "Innovation Factor: 6 talenti under 35 made in Padova"

"Innovation Factor: 6 talenti under 35 made in Padova" è un evento che mira a mostrare quali importanti risorse l’Università di Padova metta a disposizione del territorio e delle imprese per il progresso e lo sviluppo.

Un appuntamento dedicato al prezioso rapporto tra mondo delle imprese e mondo della ricerca, tra innovazione e tradizione, tra giovani e mondo del lavoro.

In apertura Sebastiano Zanolli, scrittore e speaker ispirazionale, già consulente per molti prestigiosi marchi, parla del talento: che cos’è il talento, come si sviluppa ed è possibile allenarlo?

A seguire intervengono startup innovative, laureati eccellenti ed inventori di nuove tecnologie accomunati da un filo comune: essere "made in Unipd" ed avere meno di 35 anni.

E' inoltre previsto un aperitivo di networking.

L'incontro è realizzato da Alumni Padova, Galileo Visionary District, UniSMART Padova Enterprise.

