Turism innovation online edition: innovazione, food e sostenibilità nel mondo del turismo

Giovedì 4 giugno il sistema Its Academy Turismo Veneto festeggia i nuovi super manager dell’accoglienza e dei servizi turistici e della ristorazione formati nelle cinque sedi di Jesolo, Asiago, Bardolino, Valeggio sul Mincio e Treviso: una festa virtuale nella quale la Fondazione Its Turismo, Regione Veneto, Fondazione Nordest e la Camera di commercio di Venezia e Rovigo mettono a confronto esperti, imprenditori e decisori politici sul futuro di un comparto che più di altri sta vivendo la sfida della ripartenza, tra innovazione, nuove modalità organizzative e nuove professionalità.

«Nonostante la fase emergenziale imposta dalla pandemia non rinunciamo a celebrare la conclusione del percorso formativo biennale dell’Its Turismo del Veneto – sottolinea l’assessore regionale alla formazione e al lavoro Elena Donazzan – L’Its Academy Turismo Veneto ha già formato sinora 319 diplomati, ai quali si aggiungeranno presto i 134 diplomandi che concluderanno a luglio il loro ciclo: tutti qualificati in profili superspecializzati di manager dell’ospitalità e della ristorazione, capaci di operare in realtà nazionali e internazionali. In questo momento così difficile per l’intero settore, investire in formazione, in nuove professionalità e in modelli innovativi è un segnale forte di fiducia nella ripresa e nelle capacità imprenditoriali e umane di ripensare in modo integrale il sistema dell’accoglienza. Da questa crisi, grazie anche a scuole di eccellenza come Its Academy, il turismo veneto uscirà più forte di prima».

L'evento

Innovazione, food e sostenibilità sono i tre temi al centro del webinar di domani (inizio ore 17, registrazione sula piattaforma GotoWebinar https://register.gotowebinar.com/register/5393261072123547404)

al quale interverranno Massimiliano Schiavon, presidente della Fondazione ITS Turismo Veneto e del gruppo alberghiero MJH Hospitality Group, Mario Romanelli di Data Appeal Company (che si soffermerà sulla necessità di modellare l’offerta turistica sulla base delle esigenze espresse dalla clientela nei motori di ricerca), Paolo Di Croce direttore di Slow Food Internazionale, e Ada Rosa Balzan, fondatrice di ARB Consulting ed esperta di sostenibilità nel mondo del turismo.

Concluderà i lavori (attorno alle ore 18.30) l’assessore Elena Donazzan.

Its Academy Turismo Veneto è un percorso biennale di alta formazione post diploma, finanziato dal Miur e dalla Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo. Un percorso di successo confermato dall’annuale monitoraggio sul sistema Its curato da Indire-Miur in cui alla Fondazione Its Turismo Veneto è stato riconfermato il primato sulla qualità dell’offerta formativa.

Ad oggi i corsi attivi sono tre, in cinque sedi nel Veneto:

Hospitality Management a Jesolo (VE), Asiago (VI) e Bardolino (VR)

Tourism 4.0 a Jesolo (VE)

Restaurant Business Management a Valeggio sul Mincio (VR) e Treviso (TV)

La peculiarità dei corsi Its Academy sta nella docenza, affidata a manager, professionisti e imprenditori del settore, e nel percorso di apprendimento strettamente connesso con l’esperienza diretta nelle più innovative aziende del settore dell’hôtellerie, della ristorazione e del turismo digitale.

