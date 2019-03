"Innovazione e lavori ibridi. Il futuro che ci aspetta", convegno a villa Contarini

Sara Dotto, borsista di ricerca all’Università di Padova. Laurea in Business Administration all’Università di Padova e exchange student alla École d’Économie de la Sorbonne, Université Paris I Pantheon Sorbonne. Dal 2017, project manager per TEDx Castelfranco.

Giampiero Vincenti, borsista di ricerca all’Università di Padova. Laurea in Business Administration all’Università di Padova e exchange student prima alla Ross School of Business della University of Michigan e poi alla Catholica Lisbon School of Business and Economics. Dal 2018, Associate della BCG “The future Makers” Association.