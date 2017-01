“Ambiti di innovazione nella logistica: esperienze a confronto” incontro a Padova

Giovedì 26 gennaio a Padova l'Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Assologistica organizza il convegno “Ambiti di innovazione nella logistica: esperienze a confronto”. L'evento, realizzato con il patrocinio di Confindustria Padova, sarà l'occasione per presentare la Ricerca dell’Osservatorio e i casi aziendali innovativi commentati dai manager appartenenti a tutte le aziende della filiera (fornitori di servizi logistici, fornitori di servizi ICT, committenti) che hanno realizzato tali progetti.

Al convegno presieduto e moderato da Gino Marchet, Direttore Scientifico dell'Osservatorio Contract Logistics, parteciperanno tra gli altri l'On. Paolo De Castro, Membro della Commissione per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, Anna Viel, Vice Presidente di Confindustria Padova e Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Renzo Sartori Responsabile dei Rapporti con Università e Centri di Ricerca Assologistica, Alessandro Persona, Prorettore delegato al progetto logistica e approvvigionamento dell’Università di Padova.

Quali sono i principali numeri e scenari della logistica conto terzi? Quali sono i nuovi paradigmi e servizi all’interno dell’offerta logistica? Nel passaggio da multicanalità a omnicanalità, quali i possibili modelli logistici e la loro integrazione con i canali tradizionali? Quali scenari di evoluzione? Quali sono le innovazioni tecnologiche e digitali che stanno cambiando il volto della logistica oggi?

La logistica sta cambiando rapidamente ed è arrivato il momento di porsi nuove domande, a cui risponde la Ricerca dell’Osservatorio Contract Logistics che sarà presentata a Padova.

“La logistica e la distribuzione sono per definizione territorialità: i luoghi hanno proprie peculiarità, infrastrutture, filiere e servizi richiesti diversi - afferma Gino Marchet, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Contract Logistics -. Abbiamo scelto il Triveneto per il nostro secondo convegno annuale, oltre a quello istituzionale milanese di novembre che è punto di riferimento per tutta la community logistica italiana, perché è una macroregione chiave dell’economia italiana in diversi settori. Tra questi il settore del beverage alcolico, che abbiamo approfondito nella ricerca di quest’anno e di cui presenteremo i risultati per la prima volta il 26 gennaio. In particolare, abbiamo scelto Padova che ne è il baricentro e possiede infrastrutture logistiche importanti. L’evento sarà un’occasione di confronto importante sulle più importanti esperienze di innovazione nel settore della logistica”.

“La globalizzazione e le nuove tecnologie impongono un salto di qualità a tutti - afferma Anna Viel, Vice Presidente di Confindustria Padova e Presidente dei Giovani Imprenditori -. La logistica in particolare assume un ruolo cruciale nella capacità di un territorio di essere competitivo e garantire efficienza nelle supply chain di aziende sempre più internazionalizzate. Padova ha consolidato una “vocazione” logistica grazie al know how di Interporto, uno dei maggiori terminal intermodali italiani (275.000 Teu ogni anno), avviato ad essere hub multimodale del Triveneto, retroporto di Venezia/Alto Adriatico e del Mediterraneo. Oggi va pienamente colta la sfida dell’innovazione digitale per una filiera ancora più connessa, più veloce, più conveniente e per caratterizzarsi come grande centrale logistica del commercio elettronico, appetibile per operatori come Amazon. Gestire il flusso dei dati vuol dire vincere la competizione delle merci su tutti i fusi orari, e creare lo spazio per lavori del futuro e le nuove competenze dei giovani”.

