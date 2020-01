"Inside", a Padova un laboratorio teatrale con la Compagnia Berardi Casolari

In occasione dello spettacolo "Amleto take away" della rassegna Arti inferiori è in programma "Inside - laboratorio con Compagnia Berardi Casolari", il 18 e 19 febbraio 2020, dalle 14 alle 20 e il 20 febbraio, dalle 11 alle 18, presso la sede del Centro servizi volontariato, in via Gradenigo, 10 a Padova.

Laboratorio teatrale sul tema della cecità rivolto agli attori e aspiranti tali , con particolare attenzione a persone con disabilità visive. L’idea nasce da Gianfranco Berardi, attore e autore non vedente, e da Gabriella Casolari, attrice e autrice, che con la propria compagnia, in maniera reale e in maniera allegorica, utilizzano il tema della cecità e della mancanza come perno della propria poetica.

La Compagnia Berardi Casolari nasce nel 2008 dall'incontro tra Gianfranco Berardi, attore pugliese non vedente, e l’attrice Gabriella Casolari, emiliana. La compagnia ha sempre messo in scena opere originali di drammaturgia contemporanea. Insieme, per lo spettacolo "Amleto take away", vincono nel 2018 il premio Ubu come migliore attore. In collaborazione con Centro servizi volontariato provinciale di Padova, Padova per tutti a Associazione In-oltre.

Informazioni e contatti

La partecipazione al laboratorio è gratuita, per un massimo di 15 partecipanti

Iscrizione obbligatoria mandando una mail a beatrice.promozione.arteven@gmail.com entro il 13 febbraio 2020.

Web: https://www.facebook.com/events

Il 20 febbraio, a seguire alle ore 21, MPX Multisala Pio X: "Amleto take away".