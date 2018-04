International Jazz Day 2018: workshop, seminari, interviste e spettacoli a Padova

In occasione dell’International Jazz Day promosso dall’Unesco, l’Università di Padovaorganizza una serie di appuntamenti, che intendono essere un’occasione per far conoscere le prerogative del jazz, con particolare riferimento alle tematiche legate all’inclusione, la giustizia e la pace.

In programma workshop, seminari, interviste e performance aperti alla città.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

La manifestazione si svolge in diversi luoghi della città, dal centro culturale Altinate San Gaetano, al Caffè Pedrocchi e all’Orto Botanico.

La manifestazione è gratuita; il concerto di Bill Frisell è a pagamento ed è richiesta la prenotazione.

Programma

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.unipd.it/ilbo/international-jazz-day-2018

29 APRILE: WAITING JAZZ DAY

centro San Gaetano, auditorium

ore 9.30-10.30

Saluti delle autorità

Introduzione alle attività (Marina Santi, FISPPA – Unipd)

Opening Performance: Breaking silence

Lighting silence:Filippo Visentin (piano) con Irene Ermolli (voce)

Feminence: Aisha Ruggieri (piano e voce) con Lilli Santon (voce) e Consuelo Agnesi (voce segnata)

ore 11-13

workshop, silent walking, live performance (attività parallele)

ore 14-18

workshop, silent walking, live performance (attività parallele)

conducono: Anna Piratti (IUSVE), Mirio Cosottini (Università di Treste), Rossano Tomiazzo con Alseny Bangoura (Progetto Borofra), Jimmy Weinstein conLilli Santon (PlayJazz Travelling School), Aisha Ruggieri (Improspettive di AFORA), IMichele Mainardi (SUPSI, Locarno) con Alessandro Fagiuoli(Quartetto Paul Klee) e Consuelo Agnesi (Studioinmovimento), Dottorandi in Educational Sciences (FISPPA-Unipd), Eleonora Zorzi con Marina Santi (FISPPA).

ore 21.30- 23

performance della Big Band Unipd con ospite speciale Michele Polga.

Iniziativa finanziata con il contributo dell’Università di Padova sui fondi per le Iniziative culturali degli studenti (art. 4, comma 5 dello Statuto)

Caffè Pedrocchi

ore 18.30-20

Angela Milanese Trio: intervista e concerto

30 APRILE: JAZZ DAY

centro San Gaetano, auditorium

ore 10.30-12.30

opera prima “Silence in the River Soundscape”

performance multimediale realizzata dalla International Winter School Unipd 2018 sul Delta del Po “Educating to Silence”

Introducono i lavori della giornata: il prorettore alle Relazioni Internazionali Unipd, il referente scientifico della Winter School, lo staff docente della scuola: Ajay Able, Consuelo Agnesi, Hans-Peter Brandl-Bredenbeck, Attilio Carraro, Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo, Francois Houle, Michele Mainardi, Stefano Onorati, Lorena Rocca,Marina Santi, Lilli Santon, Jimmy Weistein, Erkizia Xabier, Eleonora Zorzi.

ore 14.30-16.45

“Vuoti, silenzi e altre impossibili assenze”

ne parlano insieme: Piero Martin (Dip. Fisica e Astronomia, Università di Padova), Sergio Canazza (Dip. Ingegneria - Dei, Università di Padova), Mirio Cosottini (Dip. Studi Umanistici, Università di Trieste) con Marina Santi (Dip. FISPPA, Università di Padova).

Jam Session

ore 17-18, centro San Gaetano: intervista a Bill Frisell (da confermare)

ore 21-23, Orto Botanico: concerto di Bill Frisell e Thomas Morgan

Informazioni

Università di Padova

www.unipd.it/ilbo/international-jazz-day-2018

http://www.unesco.org/new/en/jazz-day

http://jazzday.com/