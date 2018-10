Al via la mostra Intersezioni Digitali alla chiesa di San Martino di Lupari

La mostra Intersezioni Digitali inaugurerà il 14 ottobre, presso la chiesa Storica di San Martino di Lupari, è il primo capitolo del progetto Alta Percezione.

14 artisti internazionali selezionati dal curatore Ennio Bianco, con le loro opere, coinvolgeranno i visitatori in un percorso dove matematica, geometria e bioalgoritmi diventano codice espressivo di una manifestazione artistica della scienza. Il progetto è ideato e organizzato dall'associazione culturale Cartavetrata. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell'ambito del bando Culturalmente 2017. La mostra, fino al 28 ottobre, proporrà un ricco programma di esperienze di danza, musica e performance 3D, alternato da conferenze sull’arte digitale e sul patrimonio artistico locale legato ai movimenti dell'arte programmata, costruttivista, cinetica, che in questa città, dalla fine degli anni ‘60, trovava un appuntamento biennale d’arte internazionale.

L’evento Intersezioni Digitali è adatto ad ogni età, bambini, ragazzi e adulti; in particolare, saranno organizzati dei percorsi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Per informazioni e approfondimenti sul programma della mostra e l’associazione: intersezionidigitali.it cartavetrata.eu Il luogo è la Chiesa Storica di San Martino di Lupari con l’obiettivo di riqualificare gli spazi delle città locali nella cultura.

