Cerimonia di intitolazione degli impianti sportivi di Mejaniga a Nelson Mandela

Il campo sportivo di via Pisana a Mejaniga di Cadoneghe sarà intitolato a Nelson Mandela nel corso di una cerimonia ufficiale che avrà luogo sabato 9 settembre alle ore 17.30, alla presenza del sindaco, del vicesindaco e dell'assessore allo Sport.

Per conoscere l’orientamento della cittadinanza è stata indetta una consultazione popolare, dalla quale è emersa l’indicazione di intitolare i campi da hockey e da rugby, attualmente in gestione alla polisportiva Camelot Asd, all’indimenticato presidente del Sudafrica Nelson Mandela, premio Nobel per la pace nel 1993.

Come annunciato, le preferenze espresse dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione hanno fornito un indirizzo per la Giunta Comunale, che ha quindi ratificato la nuova intitolazione in “Impianto sportivo Nelson Mandela”.

Alle 18.30 (meteo permettendo) il campo da rugby ospiterà un'esibizione di Masterclass Zumba, lezione dimostrativa a cura di maestri e allievi della disciplina.