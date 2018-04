"Into the Wild Night" al Parco della Musica

Venerdì 25 maggio alle 21.30 al Parco della Musica è "Into the Wild Night": a dieci anni dall'uscita nelle sale italiane del film cult "Into the Wild" arriva sul palco di via Venezia lo show itinerante ispirato dall'omonimo film di Sean Penn e dedicato alla produzione solista di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam e creatore della colonna sonora del film.

Lo spettacolo segue un climax che parte da un inizio intimista con brani ukulele e voce e termina in esecuzioni corali elettriche, il tutto intervallato da aneddoti sul frontman dei Pearl Jam e con la proiezione durante il live di immagini tratte dal film.

Live band

Davide Genco: voce, chitarra, ukulele, mandolino, armonica

Marco Settanni: chitarre

Fabio Deotto: voce, chitarra e batteria

Federico Rho: basso

Biglietti

Prevendite consigliate a 5 euro + ddp: www.diyticket.it/events/ Musica/1055/ into-the-wild-night