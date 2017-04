"Intrecci in Piazza", performance di danza partecipata in Piazza caduti della resistenza

Giovedì 27 aprile, dalle 18 alle 19, lezione gratuita di danza africana in Piazza Caduti della Resistenza. E il primo appuntamento di Intrecci Sonori, performance di danza partecipata composta da tre prove gratuite e un'esibizione finale, dove gli Djolibè Djembe - giovani professionisti di danze dell'africa dell'ovest - coinvolgeranno in una coreografia cittadini interessati a mettersi in gioco in un percorso di cittadinanza attiva per la coesione sociale.

L'iniziativa nasce infatti nell'ambito di EcoArt Service, il progetto di Legambiente che offre un supporto artistico ad iniziative di rigenerazione di spazi pubblici.

La manifestazione per la quale viene preparata la performance di danza partecipata è in questo caso la Festa Intrecci in Piazza che si terrà il prossimo sabato 13 maggio, sempre in Piazza Caduti della Resitenza. La Festa, giunta oggi alla seconda edizione, è promossa dall’Anffas in collaborazione con associazioni del territorio e il Patrocinio del Comune di Padova e del Centro Servizi per il Volontariato provinciale di Padova, con l'obbiettivo di favorire i processi di partecipazione e inclusione sociale delle persone con disabilità, e lo scopo di creare opportunità per favorire l’incontro, la conoscenza e lo scambio tra cittadini e culture diverse.

Per informazioni e adesioni alle lezioni gratuite di dabza è possibile scrivere a ecoart@legambientepadova.it

o contattare Legambiente Padova in Piazza Caduti della Resistenza 6 o al numero 049.8561212

