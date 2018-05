"Intrecci in Piazza", manifestazione in Piazza caduti della resistenza

Anffas, in collaborazione con enti ed associazioni del territorio, promuove la terza edizione di “Intrecci in piazza”, festa con laboratori, animazione bimbi, mercatino, scambio libri, spettacoli e aperitivo, finalizzata a far incontrare le diverse realtà del territorio e promuovere una cultura dell’accoglienza e della convivenza.

SCARICA IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Padova.

In caso di maltempo la festa si terrà domenica 13 maggio.

Per informazioni

Anffas Padova

telefono 049 8755376

email intrecci@anffaspadova.it

sito www.anffaspadova.it