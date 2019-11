A Padova un corso di introduzione alla filosofia indiana

L'associazione culturale Studyo Yoga propone un viaggio in 5 incontri guidati dall'amore per la conoscenza "filo-sofia", alla scoperta dell'antico sapere nato nel paese che è stato culla dello yoga moderno e di grandi religioni, come l'induismo e il buddhismo.

Esplorando l'antica cultura vedica e upanishadica, discuteremo di atman e brahman, ci avvicineremo ai darshana, i 6 sistemi filosofici ortodossi, e in particolare samkhya, yoga e vedanta, li metteremo a confronto con il buddhismo delle origini, fino ad arrivare al tantrismo e tra le sue molteplici correnti ci soffermeremo sullo shivaismo kashmiro.

Cinque sabato mattina, dalle ore 9.30 alle 12, a partire dal 16 novembre 2019.

Il programma

16 novembre 2019: "Cultura pre-arya e vedica: ipotesi, archeologia, letteratura e visione dell'uomo"

14 dicembre 2019: "Pensiero upanishadico a confronto con la visione vedica e buddhista"

18 gennaio 2020: "I sistemi filosofici: Samkhya e Yoga Darshana"

15 febbraio 2020: "Il Vedanta di Shankaracarya: presupposti, confronti ed eredità del suo pensiero"

14 marzo 2020: "La corrente del tantrismo e Shivaismo kasmiro"

Il corso sarà integrato dalla visione e spiegazione di 4 documentari realizzati da studiosi internazionali, in date da concordare con i partecipanti. Relatrice: Perlita Benedetti, laureata in Lingue e Letterature Orientali a Ca' Foscari Venezia (laurea magistrale) e insegnante di yoga.

Informazioni e contatti

Per informazioni e iscrizioni: 049-8765349 e associazione@studyoyoga.it

Web: https://www.studyoyoga.it