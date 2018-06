“Introduzione filosofica alla psicoanalisi lacaniana. Saperci fare con il reale” incontro a Padova

Lunedì 11 giugno alle ore 17.30, in Aula Magna al Collegio Morgagni in via San Massimo 33 a Padova, Marco Ferrari dell’Università di Padova animerà un dibattito dal titolo “Introduzione filosofica alla psicoanalisi lacaniana. Saperci fare con il reale”. L’incontro è organizzato all’interno delle attività didattiche della Scuola Galileiana dell’Università di Padova.

Marco Ferrari nel corso dell’incontro Introduzione filosofica alla psicoanalisi lacaniana. Saperci fare con il reale propone una lettura filosofica della riflessione psicoanalitica di J. Lacan. Quello di Ferrari è un tentativo di rileggere l’evoluzione della riflessione dello psicoanalista francese in maniera retroattiva, vale a dire utilizzando come “grimaldello” una delle nozioni più problematiche del suo insegnamento – quella di reale. Reale che costituisce, insieme al Simbolico e all’Immaginario, uno dei tre registri attorno ai quali, Lacan elabora, sin dai primi anni Cinquanta, la sua riflessione teorica e clinica.

La finalità principale di questo seminario è quella di produrre un incontro con la psicoanalisi lacaniana, a partire dal quale ciascun partecipante al seminario, in base alla sua formazione particolare, possa interrogare il proprio rapporto con il reale, a fronte di uno specifico saperci fare con esso – quello attorno al quale Lacan, più di ogni altro, spinge a riflettere.

Ingresso libero.

Per informazioni

Scuola Galileiana di Studi Superiori

Via San Massimo 33, Padova

Telefono 0498278939

scuola.galileiana@unipd.it

www.scuolagalileiana.unipd.it