“Intuizione e coscienza. Un dialogo interdisciplinare”, online il convegno scientifico

Si terrà online sulla piattaforma ClickMeeting il 9 e 10 maggio dalle 9 alle 18 il primo convegno scientifico online di una Scuola di Psicoterapia padovana, la Erich Fromm, con sede in Piazzale Stazione 7. Convegno scientifico in piena regola, intitolato “Intuizione e coscienza. Un dialogo interdisciplinare”, che non ha risentito dell’emergenza Covid-19: oltre 200 iscritti e il patrocinio del comune di Padova.

Antropologia, arte e psicologia dell'arte, clinica, epistemologia, fenomenologia, filosofia, information-technology, intelligenza artificiale, letteratura e poesia, medicina, neuroscienze, politologia, psichiatria, psicoanalisi, psicologia, psicoterapia, scienze cognitive. Questo lo spettro delle discipline coinvolte nel ricco programma che ospita 26 relatori, 3 lectio magistralis e perfino la presentazione di una nuova rivista scientifica, Human Symmetries. International Journal of Psycho-Anthropology, edita da Pontecorboli editore.

Tra i nomi presenti, anche il prof. Enrico Facco, Specialista in Anestesiologia e Rianimazione, Specialista in Neurologia, Studioso senior, Studium Patavinum - Dip. di Neuroscienze, Università di Padova, il prof. Mario Galzigna, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il prof. Vinicio Serino, Antropologo, e la dott.ssa Irene Battaglini, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Padova.

«Non abbiamo voluto rinunciare ad un progetto in cui abbiamo creduto molto» afferma la dott.ssa Irene Battaglini, Direttore della Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Padova. «Le conseguenze del Coronavirus potevano limitarci nell’organizzazione di un convegno fisico, ma il dibattito e la condivisione scientifica possono proseguire in altro modo ed era nostra ferma intenzione farlo. Abbiamo avuto ragione: una straordinaria partecipazione non solo dei relatori, entusiasti di questo esperimento, ma anche di pubblico. A riprova del fatto che c’è un gran desiderio di accedere a contenuti e conoscenze nuove in questo momento così particolare».

La Scuola di Psicoterapia Erich Fromm di Padova, con sede in Piazzale Stazione 7, è la prima scuola di psicoterapia padovana a misurarsi con un convegno scientifico online. Dal 2011 forma con passione aspiranti psicoterapeuti con orientamento psicoanalitico interpersonale umanistico, e due differenti approcci di specializzazione: le neuroscienze (Prato) e la fenomenologia (Padova).

La partecipazione al convegno è libera, previa registrazione al link: http://tiny.cc/intuizioneecoscienza2020

Info Convegno: https://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/intuizioneecoscienza2020/

Programma Convegno: https://www.scuoladipsicoterapiaerichfromm.it/wp-content/uploads/2020/05/PROGRAMMA-intuizione-e-coscienza.pdf