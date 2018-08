"Inventiamo una città", giocolaboratorio per bambini al negozio "La giraffa Gina"

Di solito cosa c'è in città? Stimoliamo il senso critico e la manualità trasformando rotoli di carta igienica in edifici. Ed ecco che i bimbi avranno maggior consapevolezza dell'ambiente in cui vivono.

Dettagli

Sabato 1 settembre alle 10.30 (1 ora) gioco laboratorio per bambini di 5-7 anni (senza genitori). L’attività costa 2 euro ed è necessaria la prenotazione al 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it.

Info

https://www.facebook.com/events/270810400418951/