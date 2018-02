"Io, Daniel Blake" al PortoAstra

Martedì 13 febbraio alle ore 21 al cinema PortoAstra va in scena il film "Io, Daniel Blake" di Ken Loach, vincitore della Palma d’Oro e Menzione Speciale della Giuria Ecumenica al 69esimo Festival di Cannes.

British Academy Film Award 2017: Miglior Film Britannico

David di Donatello 2017: Miglior Film dell’Unione Europea

Trama

Il cinquantanovenne Daniel Blake ha lavorato come falegname a Newcastle, nel nord-est dell'Inghilterra per la maggior parte della sua vita. Ora però, in seguito a una malattia, per la prima volta ha bisogno di un aiuto da parte dello Stato. Il destino di Daniel si incrocia con quello di Katie, madre single di due bambini piccoli, Daisy e Dylan, la cui unica possibilità di fuga dalla monocamera in un ostello per senza tetto a Londra è quello di accettare un appartamento a circa cinquecento chilometri di distanza. Daniel e Katie si troveranno così insieme, confinati in una terra di nessuno e impigliati nel filo spinato della burocrazia delle politiche per il Walfare nella moderna Gran Bretagna.