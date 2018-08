"Io sono originale", incontro con gli studenti di Conselve sulla lotta alla contraffazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il mercato del falso vale in Italia 6,9 miliardi l’anno ed erode 100 mila posti di lavoro (dati censis) con gravi risvolti per l’economia e per la stessa salute della cittadinanza perché il falso spesso è anche un prodotto non sicuro. Tra i prodotti più contraffati ci sono i prodotti agroalimentari che rappresentano 1 milairdo di euro.

L'iniziativa

In questi anni, a fronte dei 15 mila sequestri, il mercato della contraffazione sta diventando sempre più capillare e camaleontico e richiede il coinvolgimento dei cittadini e dei consumatori perché siano attori e protagonisti in prima persona. “Io Sono Originale”, iniziativa finanziata dal Ministero dello Sviluppo economico Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Uibm è realizzata dalle associazioni dei consumatori mettendo in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale.

Il tour

L’associazione Asso Consum, futuro agricoltura e il sindacato Labor saranno presenti a Conselve alla fiera di Sant'Agostino il 2 settembre dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21 per fornire informazioni e documentazione. Gazebo, totem e un pick up personalizzato “Io Sono Originale” comporranno la struttura mobile dove si potranno consultare i materiali informativi sulla lotta al falso. Non mancheranno le attività rivolte alla bontà del messaggio anti contraffazione. Quella di Conselve è una delle 15 tappe del road show che girerà le piazze italiane per la campagna di comunicazione nazionale, “Io Sono Originale”. Si invitano tutti i cittadini interessati a partecipare all’iniziativa.