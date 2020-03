iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di mercoledì 1 aprile

Mercoledì 1 aprile e per tutta la settimana la “Stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto si arricchisce di personaggi, temi e sfide per L’Ora d’aria di Mattia Berto. Durante la diretta del laboratorio di cittadinanza, alle ore 17, il regista incontra nel suo salotto virtuale attori, registi, coreografi e performer del territorio come Stefano Scandaletti, Margherita Mannino e Silvia Gribaudi per affrontare, giocando tra teatro e vita, temi come la seduzione, l’autenticità e la colpa ispirati al testo “Sorveglianza speciale” di Jean Genet.

Il palinsesto di appuntamenti virtuali ideato per intrattenere adulti, bambini e famiglie durante questo periodo, propone, domani a partire dalle ore 11, un inizio giornata per bambini e famiglie con la rubrica Famiglie Connesse. La voce e il corpo dell’attrice Susi Danesin guiderà i piccoli spettatori alla scoperta della fiaba del Signor G.

Sempre domani alle ore 14, Antonio Vanzo, tra i giovani allievi della Scuola Teatrale di Eccellenza dello Stabile Veneto si esibirà in Poetry Death Match con la lettura del Sonetto 31 del drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare. Dal lunedì al venerdì, diretti da Giorgio Sangati, gli allievi della Scuola calcano, infatti, il palcoscenico virtuale con i Sonetti di Shakespeare trasmessi in video. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto e l’Estate Teatrale Veronese, vedrà i ragazzi aprire la stagione estiva della città scaligera recitando per le sue strade.

Mattia Berto come di consueto alle ore 17 di domani si ritrova, in diretta sul gruppo Facebook dedicato, con i partecipanti al laboratorio di cittadinanza L’ora d’aria. Durante la diretta, il regista dialoga con l’attore e regista Stefano Scandaletti con cui affronta il tema della colpa.

La conversazione e le riflessioni prendono spunto dall’opera “Sorveglianza speciale” di Jean Genet tradotta da Franco Quadri in italiano e portata in scena da Antonio Latella nel 2002. Il testo diventa così il pretesto per giocare con gli ospiti e i laboratorianti da casa a una sfida virtuale.

A seguire alle ore 19 tornano i ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza con i loro Aperitivi letterari e la lettura de L’amore ai tempi del colera ep.7.

Alle ore 21, tutti pronti per la buona notte con la rubrica Sogni d’oro. Lavinia Colonna Preti legge ai bambini I gatti di Venezia di Laura Simeoni, disponibile in podcast.

