iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di mercoledì 13 maggio

Da Moliére al Pojana in un viaggio alle origini dell’umorismo e della satira. Da domani 13 maggio e per tutta la settimana Una stagione sul Sofà del Teatro Stabile del Veneto rinnova l’appuntamento con L’ora d’aria. Laboratorio teatrale di cittadinanza online di Mattia Berto che ruoterà intorno all’opera del francese Jean Batiste Poquellin in arte Moliére. L’attore e regista veneziano dialoga, in diretta facebook, con Andrea Pennacchi, l’attore padovano noto al grande pubblico soprattutto per i monologhi del suo Pojana, per spiegare al pubblico come nascono i personaggi “eroi contemporanei”.

Il palinsesto di domani si apre alle ore 11 con un grande classico: Famiglie connesse e la replica della fiaba danese di Hans Christian Andersen Il brutto anatroccolo proposta da Theama Teatro.

Alle ore 18 tutti sintonizzati sulla pagina facebook dello Stabile del Veneto per L’ora d’aria. Il consueto appuntamento firmato da Mattia Berto diventa l’occasione per ripercorrere la storia dell’umorismo e della satira dal ‘600 ad oggi. Si parte dall'opera di Molière, ricordata per la critica feroce dei personaggi della sua epoca, per parlare del rapporto tra teatro divertimento, amarezza e attualità. Ospite del laboratorio, l’attore padovano Andrea Penacchi, pronto a svelare al pubblico connesso tutte le curiosità sull'origine dei suoi personaggi, sulle ispirazioni da cui nascono gli eroi contemporanei che racconta o porta in tv e sulla scena. Non mancheranno le call per giocare insieme al pubblico.

Alle ore 19 appuntamento con Aperitivi letterari e la lettura dell’episodio 25 di L’Amore ai tempi del colera realizzata dai ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza.

Un’altra fiaba di Andersen per continuare a stimolare la fantasia dei più piccoli. Alle ore 21 la rubrica Sogni d’oro presenta La pastorella e lo spazzacamino di letta da Ivana Lando.

Una stagione sul sofà

Mercoledì 13 maggio

ore 11 REPLICA Famiglie connesse Il brutto anatroccolo di Theama Teatro

ore 18 L’ora d’aria in diretta in diretta sulla pagina FB Teatro Stabile del Veneto

ore 19 Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 25

ore 21 Sogni d’oro La pastorella e lo spazzacamino di Hans Christian Andersen, letta da Ivana Lando

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/una-stagione-sul-sofa-3/