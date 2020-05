iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di mercoledì 20 maggio

Dopo averla vista sul piccolo schermo nei panni di Agnese, nella serie di successo Rai Doc - Nelle tue mani, Sara Lazzaro si racconta al pubblico di “Una Stagione sul Sofà” del Teatro Stabile del Veneto, nel salotto virtuale di Mattia Berto. Domani 20 maggio - alle 18 - per l’appuntamento con L’ora d’aria l’attrice padovana, in diretta sul gruppo Facebook del laboratorio di teatro di cittadinanza online, dialoga insieme a Berto sulla sua carriera artistica, le sue esperienze nel mondo del cinema, della tv e del teatro.

Nelle ultime settimane Sara Lazzaro è entrata nelle case degli italiani nel ruolo di Agnese Tiberi, ex moglie del protagonista Andrea Fanti (Luca Argentero), personaggio ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, il primario dell’ospedale di Lodi che nel 2013, dopo un coma di 6 ore, ha dimenticato gli ultimi 12 anni della sua vita. La sua carriera però è ricca di collaborazioni cinematografiche e teatrali a livello nazionale e internazionale, curiosità e retroscena che l’attrice racconterà ne L’ora d’aria.

Nel frattempo il palinsesto di domani si apre come di consueto alle ore 11 con un grande classico: Famiglie connesse e la replica della fiaba russa di Aleksandr Puskin Il pesciolino d’oro proposta da Theama Teatro. Alle ore 19 appuntamento con gli Aperitivi letterari e la lettura dell’episodio 28 de L’Amore ai tempi del colera realizzata dai ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza. Per concludere la giornata e continuare a stimolare la fantasia dei più piccoli, alle 21 Barbara Tasca per la rubrica Sogni d’oro legge la fiaba I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen.

Una stagione sul sofà

Mercoledì 20 maggio

ore 11 REPLICA Famiglie connesse Il pesciolino d’oro di Theama Teatro

ore 18 L’ora d’aria, in diretta sulla pagina FB Teatro Stabile del Veneto

ore 19 Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 28

ore 21 Sogni d’oro I vestiti nuovi dell’imperatore di Hans Christian Andersen, letta da Barbara Tasca

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/una- stagione-sul-sofa-3/