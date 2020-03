iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di venerdì 20 marzo

Con oltre 2mila spettatori connessi la “Stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto ha debuttato giovedì 18 marzo nelle case degli italiani. In due giorni più di 700 utenti si sono iscritti al gruppo Facebook de L’Ora d’aria, il laboratorio teatrale tenuto da Mattia Berto, in 150 hanno interagito con domande e curiosità alla diretta, in programma tutti i giorni tra le 17 e le 18.

Primo episodio: l'aperitivo letterario

Oltre 1000 le visualizzazioni del primo episodio dell’Aperitivo letterario con L’Amore ai tempi del colera, il celebre libro di Gabriel Garcìa Màrquez, letto in pillole video di 10 minuti dagli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza e che ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 19 animerà i canali social del Teatro Stabile del Veneto per offrire agli spettatori l’occasione di trascorrere l’aperitivo casalingo di questi giorni in compagnia delle parole dei grandi autori.

Appuntamento per i più piccoli: ogni sera la buonanotte

A partire da domani, venerdì 20 marzo alle 21 un nuovo appuntamento si aggiungerà al palinsesto digitale, dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: la rubrica "Sogni d'oro. Fiabe e favole della tradizione", un’occasione per recuperare momenti ormai quasi perduti. Ogni sera, alla stessa ora, prima di andare a dormire, il Teatro Stabile del Veneto offre a mamme e papà idee per la buonanotte con i podcast di fiabe e favole della tradizione lette da personalità del mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo come Ambra Angiolini e Alessandro Haber.

La lettura di venerdì 20 marzo

Ad aprire la lettura di venerdì il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto, con la Teiera di Hans Christian Andersen nei prossimi giorni sarà il turno di Mario Conte, Andrea Colasio, Lavinia Colonna Preti, Caterina Barone, Giuseppe Emiliani, Stefano Karadjov, Pierluca Donin, Paolo Possamai, Red Canzian, Tomaso Carraro, Susanne Franco, Pier Mario Vescovo, Romolo Bugaro, Elena Filini, Francesco Chiamulera, Tiziano Scarpa, Franco Oss Noser, Paolo Giaretta e Ester Viviani, Michela Cescon, Gaia Maria Dall’Oglio, Jacques Moscianese e altri in via di definizione.

Gli altri appuntamenti

Insieme alle fiabe della buonanotte la giornata di venerdì 20 marzo prevede i seguenti appuntamenti:

ore 11 REPLICA Famiglie connesse: La lepre e la luna

REPLICA Famiglie connesse: La lepre e la luna ore 12 Dentro il teatro, intervista con Lorenzo Maragoni

Dentro il teatro, intervista con Lorenzo Maragoni ore 17 L’ora d’aria, in diretta sul gruppo FB

L’ora d’aria, in diretta sul gruppo FB ore 19 Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Pt 2

Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Pt 2 ore 21 Sogni d’oro con Giampiero Beltotto

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/una-stagione-sul-sofa-3/