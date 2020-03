iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di martedì 24 marzo

La seconda settimana della “Stagione sul sofà”, il palinsesto di appuntamenti virtuali del Teatro Stabile del Veneto, vede il debutto domani martedì 24 marzo alle ore 9, in diretta sull’applicazione Zoom e poi in replica su tutti i canali social del Teatro Stabile del Veneto dove verrà trasmessa la registrazione, di Intimità. Interviste da casa a casa, produzione dallo Stabile Veneto a cura di Amor Vacui. Il programma digitale giornaliero del teatro prosegue poi alle ore 16, con i Racconti animati home-made di Famiglie connesse.

Intimità. Interviste da casa a casa

Il format curato da Amor Vacui, di e con Lorenzo Maragoni, Andrea Bellacicco ed Eleonora Panizzo, ispirato all’omonimo spettacolo della compagnia padovana, è un vero e proprio esperimento che si propone di indagare, per 20 minuti, il sentire quotidiano, l'intimità ritrovata, forzata o mancata, la procrastinazione, i timori ma anche le speranze che accompagnano le giornate trascorse in casa. Da domani, il martedì e il venerdì alle ore 9, per quattro episodi, Lorenzo Maragoni e gli attori di Amor Vacui intervistano personaggi, artisti e amici, in quattro stanze differenti delle loro abitazioni per approfondire quattro tipologie di relazioni intime diverse, per indagare il sentire di questi giorni, e chiederci come stiamo vivendo l'intimità ritrovata, forzata, mancata, il timore, il lutto, la procrastinazione, la libertà. Il primo appuntamento virtuale è incentrato sul rapporto genitori e figlia e ha come ambientazione reale il tavolo della cucina, luogo simbolo del dialogo e dell’ascolto reciproco.

Famiglie connesse

Dopo aver coccolato grandi e piccini la scorsa settimana, ritorna domani, martedì 24 alle ore 16 (e in replica alle ore 11 del giorno successivo), su tutti i canali social del Teatro Stabile del Veneto, l’appuntamento con le favole, le fiabe e tutti i personaggi che le animano di Famiglie Connesse. I piccoli spettatori connessi e le loro famiglie possono vedere e ascoltare i Racconti animati home-made di Susi Danesin. Attraverso la voce e il corpo, l’attrice porta il pubblico virtuale negli spazi più vissuti della casa per narrare di orchi cattivi o personaggi astuti che la abitano e svelare come cura e pazienza possono far realizzare i sogni di tutti.

Giovedì 25 marzo ore 16 di nuovo spazio a Pandifiaba, il mago cantastorie di MatricolaZero mentre domenica 28 marzo tocca alle Storie fatte in casa di StivalaccioTeatro.

Una stagione sul sofà

La giornata di martedì 24 marzo prevede i seguenti appuntamenti:

ore 9 Intimità. Interviste da casa a casa con Lorenzo Maragoni

ore 16 Famiglie connesse, “Giacomino e il fagiolo magico” di Susi Danesin

ore 17 L’ora d’aria. Laboratorio teatrale di cittadinanza online in diretta sul gruppo Facebook

ore 21 Sogni d’oro con “Il brutto anatroccolo” letto da Pierluca Donin

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/una-stagione-sul-sofa-3/

Per la diretta Zoom connettersi al link https://zoom.us/j/428863246