iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di giovedì 26 marzo

Tutti a casa ma connessi per immergersi nelle storie, nei racconti, nelle favole e nelle vite dei personaggi che le animano.

Domani giovedì 26 marzo, per gli spettatori della “Stagione sul sofà”, il palinsesto di appuntamenti virtuali ideato per intrattenere adulti, bambini e famiglie durante questo periodo, il Teatro Stabile del Veneto proporrà sui canali social una programmazione che spazia dai racconti per le “Famiglie connesse” alle fiabe da “Sogni d’oro” passando per l’appuntamento ad alto tasso di interattività, tra gioco, curiosità e riflessione intorno al mondo del teatro, con “L’ora d’aria”.

Dopo la replica (ore 11) del quarto episodio di L’amore ai tempi del colera, il celebre libro di Gabriel Garcìa Màrquez, letto in pillole video di 10 minuti dagli allievi della Scuola Teatrale d’Eccellenza, dedicato ai più grandi, alle ore 16, il mago cantastorie Pandifiaba aiuterà i bambini a sconfiggere i momenti di noia.

Per la rassegna Famiglie connesse sui canali social del Teatro Stabile del Veneto, infatti, l’associazione culturale Matricola Zero darà voce a Pandifiaba e proporrà ai più piccoli e alle loro famiglie un riadattamento del racconto sul lungo cammino de Il vecchio, il bambino e l’asino.

Come tutti gli altri giorni della settimana, alle ore 17, si rinnoverà l’appuntamento, in diretta sul gruppo facebook dedicato, con il laboratorio di cittadinanza L’ora d’aria di Mattia Berto.

Per augurare la buona notte ai più piccoli e allietare la serata dei loro genitori, alle ore 21, lo scrittore Romolo Bugaro diventerà ‘lettore’ prestando voce e interpretazione a L’infanzia di Gesù del premio Nobel J. M. Coetzee, disponibile in podcast sui canali social del teatro, nell’ambito della rubrica Sogni d’oro. Fiabe e favole della tradizione.

Una stagione sul sofà

Giovedì 26 marzo

ore 11 REPLICA Aperitivi letterari: L’amore ai tempi del colera Ep 4

ore 16 Famiglie connesse: Il vecchio, il bambino e l’asino di Matricola Zero

ore 17 L’ora d’aria è in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria

ore 21 Sogni d’oro: L’infanzia di Gesù di J. M. Coetzee, letto da Romolo Bugaro

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/una-stagione-sul-sofa-3/

Per la diretta Zoom connettersi al link https://zoom.us/j/428863246

Sostieni PadovaOggi Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PadovaOggi ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery