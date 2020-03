iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di martedì 31 marzo

Martedì 31 marzo, giornata ricca di appuntamenti per gli spettatori della “Stagione sul sofà” del Teatro Stabile del Veneto. Il palinsesto di appuntamenti virtuali ideato per intrattenere adulti, bambini e famiglie durante questo periodo, propone a partire dalle ore 9 con l’episodio 3 di Intimità. Interviste da casa a casa, il format curato dalla compagnia Amor Vacui, ispirato all'omonimo spettacolo che si propone di indagare, per 20 minuti, il sentire quotidiano, l'intimità ritrovata, forzata o mancata, la procrastinazione, i timori ma anche le speranze che accompagnano le giornate trascorse in casa.

Dopo la replica (ore 11) del sesto episodio dell’Aperitivo letterario, alle ore 12 ci si dà appuntamento Dentro il teatro con Giorgio Sangati che svela aneddoti e retroscena del palcoscenico. Alle 14 Alice Bertan, allieva della Scuola Teatrale di Eccellenza, interpreta il Sonetto 27 di Shakespeare per il Poetry Death Match, progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto e l’Estate Teatrale Veronese. Per allietare il pomeriggio dei più piccoli alle 16 l’attrice Susi Danesin, per la rubrica Famiglie Connesse, attraverso la voce e il corpo li porterà alla scoperta della fiaba del Signor G.

Il regista Mattia Berto come di consueto alle ore 17 si ritrova, in diretta sul gruppo Facebook dedicato, con i partecipanti al laboratorio di cittadinanza L’ora d’aria, mentre alle 21 per la rubrica Sogni d’oro legge ai bambini la fiaba della buonanotte Rosa Luna e i lupi di Magali Le Huche, disponibile in podcast sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

Una stagione sul sofà

Martedì 31

ore 9 Intimità Ep3, in diretta su Zoom

ore 11 REPLICA Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 6

ore 12 Dentro il teatro Giorgio Sangati Pt 2

ore 14 Poetry Death Match Sonetto 27 letto da Alice Bertan

ore 16 Famiglie connesse Il Signor G con Susi Danesin

ore 17 L’ora d’aria, in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria

ore 21 Sogni d’oro, Rosa Luna e i lupi di Magali Le Huche, letta da Mattia Berto

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/una- stagione-sul-sofa-3/