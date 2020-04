iorestoacasa: gli appuntamenti della “stagione sul sofà” di giovedì 9 aprile

Appuntamenti consolidati dai contenuti sempre nuovi. Una stagione sul sofà del Teatro Stabile del Veneto prosegue e per la quarta settimana continua ad intrattenere il pubblico di tutte le età.

La giornata digitale giovedì 9 aprile inizia alle ore 11 con la replica dell’episodio 10 di L’Amore ai tempi del colera letto dai ragazzi della Scuola Teatrale di Eccellenza, che tornano ad essere protagonisti anche alle ore 14 con Poetry Death Match. Gianluca Pantaleo interpreta il Sonetto 74 di William Shakespeare. Dal lunedì al venerdì, diretti da Giorgio Sangati, gli allievi della Scuola calcano il palcoscenico virtuale con i Sonetti di Shakespeare trasmessi in video. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra il Teatro Stabile del Veneto e l’Estate Teatrale Veronese, vedrà i ragazzi aprire la stagione estiva della città scaligera recitando per le sue strade.

Attesa da grandi e piccoli la rubrica “Famiglie connesse” che, alle ore 16, vede l’associazione culturale Matricola Zero proporre Alla conquista del fuoco.

Alle ore 17 tutti ai fornelli con “L’ora d’aria. Laboratorio teatrale di cittadinanza online” condotto dal regista veneziano Mattia Berto che per le prossime settimane pone al centro dei suoi appuntamenti quotidiani il tema cibo e teatro. La zucca barucca al forno dalle Baruffe Chiozzotte o il timballo di maccheroni del Gattopardo sono solo alcune delle ricette che verranno cucinate in diretta con un invito ai partecipanti a continuare a giocare come nelle puntate precedenti.

Alle ore 21, lo Stabile Veneto augura la buona notte ai più piccoli con la rubrica Sogni d’oro. Lo scrittore e drammaturgo veneziano Tiziano Scarpa omaggia i bambini leggendo la seconda parte delle vicende di Veronico Il bambino che non riusciva a dormire, la favola che lo stesso scrittore, vincitore del premio Strega nel 2009, ha voluto donare al teatro veneto per contribuire ad allietare la quotidianità di grandi e piccoli lettori costretti a vivere in casa da giorni.

La favola, registrata in cinque podcast della durata di circa 10 minuti ciascuno, è disponibile da questa settimana sul sito del Teatro Stabile del Veneto. Oltre ad ascoltarla, la si potrà leggere scaricando il testo, impreziosito dalle immagini dell’artista, fumettista e designer Massimo Giacon che ha disegnato i ritratti dei sette personaggi principali, con la possibilità di stamparli e colorarli.

Una stagione sul sofà

Giovedì 09 aprile

ore 11 REPLICA Aperitivi letterari L’amore ai tempi del colera Ep 10

ore 14 Poetry Death Match Sonetto 74 letto da Gianluca Pantaleo

ore 16 Famiglie connesse Alla conquista del fuoco di Matricola Zero

ore 17 L’ora d’aria in diretta sul gruppo FB L’ora d’aria

ore 21 Sogni d’oro Il bambino che non riusciva a dormire Pt 2 scritta e letta da Tiziano Scarpa

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/una-stagione-sul-sofa-3/