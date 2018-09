IPERrun for Children 2018 ad Albignasego

Domenica 16 settembre si terrà la terza edizione di IPERrun, corsa benefica non competitiva i cui proventi (10 euro il costo d'iscrizione) verranno interamente devoluti a Team for Children ONLUS. La corsa avrà inizio alle ore 11 con raduno presso il parcheggio del Centro Commerciale Ipercity. Due i percorsi previsti, di 4 o 8 km: entrambi si snoderanno nel territorio comunale di Albignasego per terminare al parcheggio del Centro Commerciale, dove si svolgeranno i ringraziamenti e il saluto collettivo attorno alle ore 13. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Albignasego, si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Iperrun:4 + 8 Km di beneficenza

Lo scopo di IPERrun è quello di raccogliere fondi per l'associazione Team for Children ONLUS. In particolare, tutti i proventi verranno usati per sostenere l'istruzione e la formazione dei ragazzi della "Teen Zone", lo spazio speciale dedicato agli adolescenti ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica di Padova appena inaugurato.

