Irama, live 2019 al Gran teatro Geox di Padova

Irama

Live 2019

Sabato 16 marzo 2019, ore 21

Gran Teatro Geox Padova

Dettagli

Ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia. Prima dell’uscita, l’album è stato primo in pre-order su Amazon e iTunes e a poche ore dalla pubblicazione ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes. Anche “Nera”, il singolo di lancio, è salito subito al podio più alto della classifica di iTunes e di Spotify, debuttando come più alta nuova entrata al 4 posto della classifica FIMI/Gfk. In “Plume” sono contenuti anche “Un giorno in più”, brano che lo ha portato ai vertici della classifica di iTunes, “Che ne sai”, “Che vuoi che sia”, “Un respiro” e “Nera”, tutti presentati durante la trasmissione.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-irama-padova/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/403201336855529/

