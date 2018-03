Irlanda in festa 2018, anteprima al Geox

Irlanda in Festa 2018

Torna a Padova il festival irlandese più atteso!

Anteprima il 16 e 17 marzo al Gran Teatro Geox, nel weekend del Saint Patrick’s Day.

Un cast d’eccezione per questa anteprima irlandese, con una selezione musicale di altissima qualità: assolutamente da non perdere.

Ritorna a Padova IRLANDA IN FESTA, il grande evento che celebra il giorno di San Patrizio e la cultura irlandese. Giunto a Padova alla sesta edizione, il programma della manifestazione punta su un perfetto ed autentico mix tra musica dal vivo, gastronomia e cultura “Made in Ireland”. Presso il Gran Teatro Geox, venerdì 16 e sabato 17 marzo si terrà la grande anteprima della sesta edizione, in un weekend di feste in cui non mancheranno la musica dal vivo e la tradizionale birra scura irlandese. A causa delle condizioni meteo avverse - neve e pioggia non hanno ancora lasciato spazio allo sbocciare della primavera - i lavori di allestimento e di preparazione sono stati modificati e per questo motivo si è deciso di offrire ai numerosi partecipanti, una preview di due giorni, con un sostanzioso assaggio delle musiche, dei sapori e delle tradizioni irlandesi. Il weekend sarà quindi un’anteprima della consueta festa – prevista per aprile 2018 – che omaggia l’incontro magico e fortunato tra due paesi e due culture così diversi ma così affini: Italia ed Irlanda.

Venerdì 16 apriranno le danze dal Main Stage del Gran Teatro Geox i KEILY’S FOLK e THE BLACK CLOVER, prima dell’esibizione degli irlandesi THE CARDINAL SINS. Sabato 17 marzo, giorno di San Patrizio e momento cruciale della festa, si esibiranno nuovamente THE CARDINAL SINS, prima di CHRIS JAGGER, cantautore inglese che la festa ha l’onore di ospitare in Italia: fratello di Mick Jagger e collaboratore dei Rolling Stones, presenterà l’ultimo lavoro “All the Best” uscito a fine 2017. Sul palco sarà accompagnato da David Hatfield al basso e da Elliett Makrel al violino. Un cast d’eccezione per questa anteprima irlandese, con una selezione musicale di altissima qualità e assolutamente da non perdere.

Presso i punti ristoro del Gran Teatro Geox sarà possibile assaporare tutte le classiche specialità irlandesi, da accostare alle birre artigianali alla spina, che si faranno conoscere al pubblico italiano, oltre agli immancabili boccali di Guinness e Kilkenny. Una festa per tutti, dai giovani alle famiglie: effetti visivi impattanti vestiranno il Gran Teatro Geox per una nuova edizione della festa più attesa. Una piazza centrale con un imponente richiamo luminoso ad uno dei simboli dell’Irlanda, shamrock – il trifoglio – diventerà il punto di ritrovo per le migliaia di spettatori previsti.

Irlanda in Festa 2018

Anteprima il 16 e 17 marzo al Gran Teatro Geox

Venerdì 16 marzo, live dalle 21

KEILY’S FOLK

THE BLACK CLOVER

THE CARDINAL SINS

Sabato 17 marzo, live dalle 21

THE CARDINAL SINS

CHRIS JAGGER

zedlive.com/irlandainfesta

049 8644888