I.R.O.N.M.A.N. 2019, incontro sulle innovazioni in radioterapia al centro culturale San Gaetano

Si svolgerà a Padova il prossimo 29 novembre presso il centro culturale San Gaetano il convegno scientifico I.R.O.N.M.A.N 2019 giunto alla sua terza edizione.

Scarica il programma del convegno

L’acronimo non sta ad indicare un superman ma di sicuro evidenzia i professionisti che si occupano di Innovazioni in Radioterapia ONcologica e Multidisciplinarietà nell’Approccio alle Neoplasie.

In particolare si farà un focus su innovazioni, tecniche d’immagine e modelli predittivi in radioterapia ed oncologia clinica permettendo un confronto tra le eccellenze del Triveneto.

L’approccio multidisciplinare del paziente oncologico permette la condivisione delle strategie di trattamento, specie negli snodi critici che prevedono scelte terapeutiche diversificate. Obiettivo del convegno è di discutere delle numerose patologie tumorali trattate offrendo al paziente una medicina sempre più personalizzata. La seconda parte del convegno sarà dedicata alla radiomica e ai modelli predittivi. La radiomica è una disciplina che analizza le immagini mediche e integra le informazioni estratte dall’imaging radiologico con le conoscenze clinico-biologiche dei tessuti oggetto di indagine. In sostanza, con opportuni algoritmi e metodi matematici la radiomica consente di ottenere dalle immagini delle informazioni che non sarebbe possibile elaborare tramite la semplice osservazione visiva e che possono rivelarsi importanti per perfezionare una diagnosi e rendere un trattamento più efficace.

Il convegno, data l’importanza dei relatori e dei temi trattati gode del patrocinio dell’Istituto Oncologico Veneto, dell’AIRO Associazione Italiana Radioterapia ed Oncologia Clinica, dell’Azienda Ospedaliera Università Padova e dell’Aiom Associazione Italiana Oncologia Medica.

La giornata di lavori vede responsabile scientifico il Dr Luigi Corti della Radioterapia IOV- IRCCS di Padova.

In occasione del convegno ci saranno le elezioni del nuovo direttivo Triveneto AIRO, di cui il dr Corti ne è il coordinatore e che con le elezioni previste terminerà il mandato triennale.

Un importante evento quindi per tutti i professionisti del settore per aggiornarsi sulle ultime innovazioni e per eleggere i nuovi rappresentanti dell’Associazione che li rappresenta.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. Iscrizioni on-line sul sito: www.events-communication.net/ironman2019

Info web

http://www.events-communication.net/b223/

https://www.aiom.it/eventi-aiom/i-r-on-m-a-n-2019-innovazioni-in-radioterapia-oncologica-e-multidisciplinarieta-nellapproccio-alle-neoplasie/