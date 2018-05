“L’irrilevanza della verità”, incontro-dibattito con Paolo Pagliaro da Coalizione Civica

Sabato 19 maggio alle 20.45 la sede Coalizione Civica per Padova ospita “L’irrilevanza della verità”, incontro-dibattito con il giornalista di La 7 Paolo Pagliaro.

Contenuti

“L’irrilevanza della verità”, il tema affrontato dal giornalista, autore insieme con Lilli Gruber del programma di La7 “Otto e Mezzo” dove cura “Il punto di Paolo Pagliaro”, dice molto dell’attualità e centralità della discussione promossa dalla Sede Pensante di Coalizione Civica per Padova.

La disinformazione digitale di massa come grave rischio per gli ordinamenti politici ed economici dei paesi e per la stessa tenuta dei sistemi democratici, era stata denunciata già nel 2013 nel Global Risk Report del World Economic Forum. Post verità, fake news, information overload, debunking, fact cheking, sono termini ormai molto diffusi nel mondo dell’informazione che deve fare i conti con il proprio declino e con fenomeni dirompenti che hanno condizionato il voto referendario sulla Brexit, la Campagna elettorale americana, quella italiana, e in ultima analisi la vita di tutti i giorni di milioni di persone. I risultati di una ricerca (Media Lab del Mit di Boston) pubblicati da “Science” portano un dato inquietante: una notizia falsa ha il 70 per cento di probabilità in più di essere ritwittata rispetto ad una notizia vera. Ma Pagliaro anche nel suo più recente lavoro editoriale uscito lo scorso 2017 dal titolo “Punto. Fermiamo il declino dell’informazione” spiegherà come sia possibile uscire dalla questa crisi profonda.

A condurre l’ incontro con Paolo Pagliaro e il dibattito che ne seguirà, sarà il giornalista Enrico Ferri

Il protagonista

Paolo Pagliaro tra le altre cose fatte nel corso della sua carriera, è stato negli anni Ottanta caporedattore de Il Mattino di Padova, poi al settore politico de La Repubblica, successivamente vicedirettore de L’Espresso. Prima di approdare al giornalismo televisivo, ha fondato il quotidiano La Cronaca di Verona ed è stato direttore responsabile, insieme con il quotidiano veronese, de L'Adige e del Mattino di Bolzano. Ha fondato l’agenzia di stampa 9 Colonne. É autore di alcuni lavori editoriali sui settori dell’informazione e dell’economia.