"Irruzioni 2018. Festival diffuso di peripezie urbane" a Padova

Il Festival Irruzioni 2018, a cura dell’Associazione Culturale Voyager, inonderà le strade, le piazze, i palazzi, i canali della città dal 4 al 7 aprile 2018 con performance, spettacoli, mostre, installazioni, disquisizioni al fulmicotone, workshop di calligrafia, danze, musiche, vogate poetiche e passeggiate verseggianti.

Fra i tanti eclatanti nomi di questa edizione: il poeta da sold out Guido Catalano alla Sala dei Giganti, i musicisti Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti con uno spettacolo attesissimo, Max Collini (Offlaga Disco Pax / Spartiti) in letture solitarie, lo scrittore Francesco Maino sulla “forza lavoro” con Bianciardi, Parise, Volponi e suoi inediti, i protagonisti della web serie di culto Ritals, il nuovo spettacolo di Francesco Targhetta con Freddie e Chiara Lee dei Father Murphy tratto da Le vite potenziali (uscirà per Mondadori ad inizio aprile), Lello Voceche condurrà le semifinali regionali del Poetry Slam della Lips (Lega Italiana Poetry Slam), il collettivo parigino Paris Lit Up e altri ospiti internazionali.

Il sabato poi tornerà la vogata poetica lungo il canale Piovego, con un corteo acqueo di barche tradizionali della laguna veneziana che imbarcherà poeti e performer per un evento unico che proseguirà poi per terra con delle lunghe passeggiate performative lungo le strade di Padova, fino a sera, fino all’ultimo brivido.

Programma

4 aprile 2018

5 aprile 2018

6 aprile 2018

7 aprile 2018

Informazioni

info@associazionevoyager.it

www.irruzioni.it

Pagina FB: https://www.facebook.com/irruzionifestival/

Gallery