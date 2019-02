“L’isola dell’abbandono” di Chiara Gamberale, presentazione a LaFeltrinelli

Esce giovedì 21 febbraio per Feltrinelli “L’isola dell’abbandono” di Chiara Gamberale. Un romanzo coraggioso sulla paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra esistenza: mentre è proprio in quei momenti - quando ci abbandoniamo a quello che non avevamo previsto - che rischiamo di scoprire davvero chi siamo.

Di seguito le date in Veneto: