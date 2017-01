Italia Nostra 2017: viaggio a Monza e Agliate

Italia Nostra, l’associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, presenta il programma delle nuove visite guidate e incontri in programma da gennaio a maggio.

Le iniziative vengono realizzate con la collaborazione del comune di Padova.

MAGGIO

Ritrovo alle ore 8.20 in Prato della Valle, lato Foro Boario.

Costo del viaggio, inclusi ingressi e visite guidate a musei e chiese: 38 euro per soci e familiari, 43 euro per i non soci.

Il pranzo, del costo di 22 euro, è facoltativo.

Prenotazioni entro il 22 aprile, chiamando Giancarlo Vivianetti al numero 338.7992931.

COSTI

Per partecipare alle visite è necessario essere iscritti all’associazione Italia Nostra, le quote di iscrizione sono:

socio ordinario 35 euro;

socio familiare 20 euro;

socio studente 15 euro;

socio sostenitore 80 euro.

La quota d’iscrizione deve essere versata, sul c.c.p. 15314354, durante le visite oppure direttamente in sede.

INFORMAZIONI

Italia Nostra, sezione di Padova - vicolo Ponte Molino, 5

cell. 392.6027688

orario: dal lunedì al venerdì (telefonare per gli orari)

email: padova@italianostra.org

sito: www.padovanet.it/italianostrapadova