“L'Italia attraverso gli occhiali del Grand Tour”, incontro al museo della Padova Ebraica

Un incontro con Laura Orsi dal tema: "L'Italia attraverso gli occhiali del Grand Tour".

Il Gran Tour è per secoli il viaggio per eccellenza di piacere e di formazione che ha come meta ultima e ideale l'Italia.

Gli esiti del viaggio sono molteplici, in quanto il Gran Tour implica una permanenza di almeno qualche mese nel nostro Paese e l'apprendimento della nostra lingua.

L'Italia è per vari secoli fonte di ispirazione e catalizzatrice di creatività per scrittori e artisti provenienti da tanti Paesi.

Grazie alle lettere e ai diari di viaggi di tanti autori e artisti che compiono il loro "pellegrinaggio" in Italia tra Cinque e Ottocento, gli italiani hanno l'opportunità di guardarsi come "in uno specchio" e ritrovare se stessi e la propria storia attraverso mentalità e culture diverse.