Italia-Serbia, pallavolo femminile alla Kioene arena

Italia-Serbia. La marcia di avvicinamento ai Play-Off di Qualificazione ai Mondiali 2017 femminili di Pallamano entra nel rush finale. Il prossimo sabato 10 giugno (ore 15.30), infatti, Padova e il prestigioso scenario della Kioene Arena si vestiranno d'azzurro per un appuntamento che porterà nella città veneta la grande Pallamano internazionale.

La formula dei Play-Off prevede l'andata a Padova il 10 giugno e il ritorno a Nis (Serbia) il 14 giugno seguente. Chi passa, come detto, accede ai Mondiali.

FINALI NAZIONALI U18. Non solo Italia-Serbia, però, poiché la sfida sarà il culmine di un vero e proprio contenitore di eventi, all’interno del quale opereranno, in cooperazione con la FIGH, le società venete di Cellini Padova, Alì Mestrino, US Torri, Pallamano Camisano, Emmeti Group, Pallamano Schio e nell’ambito del quale si disputeranno contemporaneamente le Finali Nazionali U18 maschile\femminile.