Italia vs Slovenia, la Nazionale Under 21 in campo allo stadio Tombolato di Cittadella

Si disputerà a Cittadella lunedì 4 settembre la partita della Nazionale Under 21 Italia vs Slovenia.

Lo stadio Tombolato torna a ospitare la Nazionale Under 21 e l'amministrazione indice il concorso "Il cocktail azzurro".

A distanza di ormai quattro anni, Cittadella torna a dipingersi di azzurro.

Dopo la sfida con la Russia del 2013, la Nazionale Italiana Under 21 solcherà nuovamente il campo dello stadio Tombolato contrapponendosi alla Slovenia.

Lunedì 4 settembre alle ore 21.15, diretta RAI: questo il giorno della partita che si rivelerà un grande spettacolo all'insegna dello sport e della sana competizione.

BIGLIETTI

I biglietti, il cui costo partirà da 5 euro, sono acquistabili sul sito www.vivoazzurro.it o nei punti vendita TicketOne.

IL CONCORSO

Nell'ambito dell'iniziativa, è stato anche indetto un concorso per il “Cocktail azzurro”.

I pubblici esercizi del centro storico saranno chiamati a mettersi in gioco e, ricorrendo alla loro inventiva e creatività,

realizzare un cocktail del tutto nuovo e che ben si sposa con l'evento della partita.

Per partecipare è necessario dare la propria adesione all'associazione Vivi Cittadella.

Ci sarà tempo fino a venerdì 1 settembre per l'ideazione della bevanda.

Tre i criteri di giudizio: presentazione, gusto e richiamo al mondo del calcio e alla Nazionale.

Il vincitore verrà poi annunciato lunedì 4 settembre allo stadio Tombolato prima del fischio del calcio d'inizio della partita e premiato con una maglietta della Nazionale.