"L'Italia stragista. Dal "Partito Armato" all'attentato di Bologna" a palazzo Bo

È un volume importante per la storia dell’Italia dalla fine dell’Ottocento agli anni nostri, la storia scritta col sangue, quello delle stragi, degli attentati, dei sequestri quello che verrà presentato venerdì 20 aprile alle 15 nell’aula magna di palazzo Bo: "Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa", a cura di Carlo Fumian e Angelo Ventrone.

Il volume

Il libro esamina, grazie agli interventi esposti durante due importanti convegni svoltisi nel 2015 e nel 2016, le diverse “onde” terroristiche che hanno flagellato il Paese, considerate in un contesto internazionale per una interpretazione del terrorismo italiano che vada oltre le nicchie del localismo o delle visioni di parte.

Si legge nel primo capitolo: “La compresenza del terrorismo di destra e di sinistra, con le sue alternanze e risorgenze, in uno sviluppo diacronico che raramente è stato affrontato e chiarito, è di per sé un problema storico che merita grande attenzione: altrettanto decisivo è interrogarsi sulle ragioni dell’eccezionale resistenza offerta all’urto repressivo dalla violenza politica che attraversa un quindicennio della vita dell’Italia repubblicana, segnando col sangue e col terrore una stagione ben più lunga di qualunque altra esperienza europea di terrorismo politico-rivoluzionario, come dimostra la cronologia del caso tedesco e francese (tralasciando ovviamente, per il loro contenuto più radicalmente “nazionale”, i casi pur coevi e contigui del terrorismo irlandese, basco e palestinese)”.

L'evento

L’Incontro di venerdì offre al pubblico una serie di interventi utili alla comprensione della storia, ma anche del contesto attuale: il magistrato Maria Grazia Omboni e il giornalista Gianni Flamini interverranno su "Il terrorismo di destra"; a parlare de "Il terrorismo di sinistra" ci saranno il giornalista Gianni Cipriani e il professor Andrea Graziosi dell’Università di Napoli Federico II; Gherardo Colombo, già consigliere della Corte di Cassazione parlerà dei “Poteri occulti” e la Loggia P2.

Saranno presenti gli autori Carlo Fumian e Angelo Ventrone.

Modera l’incontro il prof. Giuseppe Zaccaria.