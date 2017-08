Italian Coffee Petrarca, stage per Under 19 Nazionali a Mandria con i campioni internazionali

Giovedì 24 agosto si svolge l’ultimo stage per gli Under 19 Nazionali dell’Italian Coffee Petrarca.

In campo i ragazzi delle annate 1998 - 1999 - 2000.

L’appuntamento è agli impianti sportivi di Ca' Rasi, in zona Mandria.

Saranno presenti anche le stelle internazionali dell’Italian Coffee: Arnaldo, Basso, Cleber, Digao, Maina e Ortega.

In modo del tutto originale quindi, la società bianconera permette a chiunque di sfidare i suoi noti giocatori stranieri, che sono già in città in vista del raduno fissato per lunedì 28 agosto.

Da quest’anno l’Italian Coffee Petrarca parteciperà anche al Campionato Nazionale Under 19 con una formazione giovane e rinnovata, guidata dagli ex giocatori petrarchini Luca Mastrogiovanni e Paolo Favarato.

L’attenzione verso il settore giovanile ha già portato in Prima Squadra nel corso dell'estate i giovani Marchese (1998), Perini (1999) ed Ernandes (1996), che affiancano i veterani Gastaldello (1996) e Mazzucato (1996), che nella scorsa stagione hanno vinto ben quattro trofei con la Prima Squadra.

INFORMAZIONI

347.4281312 - 346.1461712 - 340.5403671

info@petrarcacalcioacinque.it